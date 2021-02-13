Неземний пейзаж та відчуття абсолютного простору: прекрасна вілла на грецькому узбережжі

Поміж пагорбів та оливкових гаїв на березі Егейського моря розташована прекрасна вілла, котра складається із відкритих просторів та чарівних видів.

Для створення такого неймовірного місця власники співпрацювали із кількома відомими архітекторами. Було додано персоналізовані штрихи до будинку, які зробили цей проєкт просто неповторним.

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Будинок із безліччю відкритих просторів, унікальним дизайном та персоналізованими стильними штрихами. Цей престижний проєкт розроблений, щоб максимально відкрити вражаючий вид на довколишню сільську місцевість, затоку та сусідній острів Спецес.

Безліч водойм – "родзинка" садиби / Фото JamesEdition

Поруч є ексклюзивний пляжний клуб Amanzoe, мешканці можуть вільно ним насолоджуватися. Він розташований у мальовничій затоці з іскристими бірюзовими водами.

Чудовий простір для відпочинку / Фото JamesEdition

Вілла – це просторе, але затишне місце, яке визначають віконні двері від підлоги до стелі з трьох боків, які можна відкрити в теплі дні, щоб максимізувати вид на море.

Колони є покликом до давньогрецького стилю / Фото JamesEdition

Дизайн будинку – це просторий та мінімалістичний стиль. Вітальня з центральним баром є ідеальним місцем для тихого аперитиву або легкої їжі як у приміщенні, так і поза ним.

Затишний інтер'єр / Фото JamesEdition

Грецька вілла – це чудове поєднання мінімалізму та затишку, відкритих просторів та спокою. Це чудовий простір, де надихає кожен куток.