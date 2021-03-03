Ніч поряд з левами та ведмедями: унікальні кабінки в центрі дикої природи
У реабілітаційному центрі дикої природи в Данії встановили неймовірні каюти, де гості зможуть зупинитися на відпочинок. Стильні дерев’яні хатинки розташовані на території, де проживають рідкісні види тварин, серед яких тигри, ведмеді та леви.
Джерело:Dwell
Парк із дикими тваринами розташований у місті Ебельтофт, це приблизно за 240 кілометрів від Копенгагена. Парк відновлює низку зникаючих видів, перш ніж повернути їх у природне середовище.
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Неймовірні будівлі є виробництвом естонської компанії Iglucraft, відомої своїми кабінами на замовлення, які вирізняються характерною формою та традиційним оформленням облицювання з дранки.
Зовнішній вигляд кабін / Фото Dwell
Каюти прикрашені великим панорамним вікном, яке виходить на парк, звідки гості могли б спостерігати за навколишніми тваринами.
Інтер'єр незвичної хатини / Фото Dwell
Основна ідея полягала в тому, щоб звести безпечні будівлі з місцями для панорамного огляду, не втрачаючи характерних особливостей продуктів компанії.
Надихаючись природою / Фото Dwell
До групи кают доступний настил, який з’єднується з іншими стежками в парку. Налаштування майданчика також вимагало від Iglucraft встановлення вхідних дверей, спрямованих назад, замість їх стандартного положення вздовж переднього фасаду.
Затишно та комфортно / Фото Dwell
Обговорення проєкту розпочалося наприкінці 2019 року, виробництво стартувало у лютому 2020 року. Доставка кают була запланована на березень – саме тоді, коли в Європі закрили всі кордони. Через обмеження поїздок замовнику та фірмі-виробнику довелося координувались на відстані.
Попри всі перешкоди, оновлений парк із хатинами для туристів стане чудовим місцем єднання людини з природою.
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