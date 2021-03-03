Ніч поряд з левами та ведмедями: унікальні кабінки в центрі дикої природи

У реабілітаційному центрі дикої природи в Данії встановили неймовірні каюти, де гості зможуть зупинитися на відпочинок. Стильні дерев’яні хатинки розташовані на території, де проживають рідкісні види тварин, серед яких тигри, ведмеді та леви.

Парк із дикими тваринами розташований у місті Ебельтофт, це приблизно за 240 кілометрів від Копенгагена. Парк відновлює низку зникаючих видів, перш ніж повернути їх у природне середовище.

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Неймовірні будівлі є виробництвом естонської компанії Iglucraft, відомої своїми кабінами на замовлення, які вирізняються характерною формою та традиційним оформленням облицювання з дранки.

Зовнішній вигляд кабін / Фото Dwell

Каюти прикрашені великим панорамним вікном, яке виходить на парк, звідки гості могли б спостерігати за навколишніми тваринами.

Інтер'єр незвичної хатини / Фото Dwell

Основна ідея полягала в тому, щоб звести безпечні будівлі з місцями для панорамного огляду, не втрачаючи характерних особливостей продуктів компанії.

Надихаючись природою / Фото Dwell

До групи кают доступний настил, який з’єднується з іншими стежками в парку. Налаштування майданчика також вимагало від Iglucraft встановлення вхідних дверей, спрямованих назад, замість їх стандартного положення вздовж переднього фасаду.

Затишно та комфортно / Фото Dwell

Обговорення проєкту розпочалося наприкінці 2019 року, виробництво стартувало у лютому 2020 року. Доставка кают була запланована на березень – саме тоді, коли в Європі закрили всі кордони. Через обмеження поїздок замовнику та фірмі-виробнику довелося координувались на відстані.

Попри всі перешкоди, оновлений парк із хатинами для туристів стане чудовим місцем єднання людини з природою.