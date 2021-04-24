У проєкті ресторану розмили межі між архітектурою та ландшафтом із садами, які огортають нові будівлі. Легке злиття відбулося завдяки вплетеним у ландшафт решіткам та конструкціям.

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Ресторан у долині Брідеклооф – це співпраця між лондонськими архітекторами Steyn Studio та офісом Square One Landscape Architects у Південній Африці.

Чудове місце / Фото Аrchdaily

Площа ресторану із вишуканими та неймовірними садами складає 750 квадратних метрів.



Привабливий інтер’єр / Фото Аrchdaily

Новий сад – це концептуальний мікросвіт із неймовірним ландшафтом. Різноманітні екологічні ділянки були створені шляхом інтеграції у водно-болотяні угіддя природні системи очищення води з корінною рослинністю.

Вид з верху / Фото Аrchdaily

Ландшафтні сади розкинуті на трьох похилих терасах. Обидві будівлі частково вбудовані в схил, а дахи вкриті ґрунтом та засаджені місцевими травами. Такий метод був обраний, щоб безперешкодно вписатися в ландшафт, залишаючи панорамний вид на гори незайманим.