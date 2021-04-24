В проекте ресторана размыли границы между архитектурой и ландшафтом с садами, которые окутывают новые здания. Легкое слияние произошло благодаря вплетенным в ландшафт решеткам и конструкциям.
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Ресторан в долине Бридеклооф – это сотрудничество между лондонскими архитекторами Steyn Studio и офисом Square One Landscape Architects в Южной Африке.
Замечательное место / Фото Аrchdaily
Площадь ресторана с изысканными и невероятными садами составляет 750 квадратных метров.
Привлекательный интерьер / Фото Аrchdaily
Новый сад – это концептуальный микромир с невероятным ландшафтом. Различные экологические участки были созданы путем интеграции в водно-болотные угодья природные системы очистки воды с коренной растительностью.
Вид сверху / Фото Аrchdaily
Ландшафтные сады раскинуты на трех наклонных террасах. Оба здания частично встроены в склон, а крыши покрыты почвой и засажены местными травами. Такой метод был выбран, чтобы беспрепятственно вписаться в ландшафт, оставляя панорамный вид на горы нетронутым.