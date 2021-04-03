Облаштування простору: у дизайн сходів вмонтували обідню зону

У вишуканій віллі облаштували стильну їдальню для відпочинку. Дизайн сходів передбачає максимальне використання наявного простору.

Дизайнерська студія Matt Fajkus Architecture облаштувала дизайн затишної вілли площею 90 квадратних метрів в Остіні, штат Техас. Проєкт має невелику площу, тому дизайнери продумано використовували кожен вільний куток.

Читайте також Японська вишуканість: як збудувати віллу, в яку неможливо не закохатись

Зазвичай простір під сходами залишається відкритим в інтер'єрі, проте цього разу дизайнер вирішив створити незвичну обідню зону.



Продумане використання кожного простору / Фото Сontemporist

Під сходами облаштували обідню зону з двома дерев'яними лавками. Перша лавка змонтована як частина загальної конструкції сходів. Друга лава розроблена для переміщення під стіл, коли її не використовують, а також вона вирівнюється з сусідньою стіною та дном сходів.



Приємна обідня зона / Фото Сontemporist

Темна стільниця доповнює сходові поручні та опорну конструкцію.