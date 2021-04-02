В американському Портленді збудували віллу, яка має чудовий дизайн та неймовірну атмосферу спокою. Оригінальність будинку забезпечили японські традиції.

Віллу Glass Link створили дизайнери та архітектори компанії Scott | Edwards Architecture. Цей дім призначений для родини, яка любить розваги, природу та японський дизайн.

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Будинок став об'єднанням чутливих виразів способу життя сім’ї. Творці максимально використовували переваги природних особливостей ділянки та не боялися експериментувати у дизайні.

Відкриті простори – "родзинка" будинку / Фото Archdaily

У результаті їм вдалося створити вишуканий дім, який має чудовий зв'язок з навколишньою природою. Він прекрасно підходить як для тихих сімейних моментів, так і для жвавих вечірок з друзями.

Їдальня з каміном надихає на спілкування та роздуми / Фото Archdaily

Glass Link поділений на три основні компоненти, адже родина хотіла мати вигляд на ліс спереду та ззаду, простори для відпочинку та кімнати для розваг та приватного життя.

Чудова природна територія – частина вілли / Фото Archdaily

"Активне" крило будинку містить тренажерний зал, кедрову сауну, кімнату для медіа, гостьові спальні, винну кімнату із спеціальними стелажами для вин та приховану віскі-кімнату. Ця приватна кімната для інтимних зустрічей, до якої можна отримати доступ лише через потайну засувку в шафі, є одним з багатьох несподіваних елементів дизайну в будинку, що виникли під час спільних розмов між дизайнерською командою та клієнтом.

Зона релаксації та вечірок / Фото Archdaily

"Тихе" крило містить спальню власників та дитячу спальню. Частини будинку об’єднані великою скляною кімнатою для посиденьок та розваг.

Цей дім – фантастична інтерпретація японського стилю, яка втілює всі забаганки власників та не залишить байдужим жодного гостя.