Обперезаний консольною зіркою: проєкт найвищого житлового хмарочоса у південній півкулі

Неймовірна висотка розташована у Мельбурні та має 100 поверхів. Це визначна пам'ятка, яка стала окрасою на горизонті міста. Хмарочос оздоблений золотою зіркою, яка немов порушує чисті лінії споруди, через що будівлю назвали Зоряним вибухом.

Автором проєкту є архітектурна студія Fender Katsalidis, яка завершила будівництво хмарочоса Australia 108 у Мельбурні.

Цікаво Функціональний затишок: як виглядатимуть воркспейси після пандемії

"Добудова Австралії 108 є для нас неймовірною віхою, яка виходить далеко за рамки висоти будівлі", – сказав директор компанії Нікі Дробіс.

Хмарочос має вигнуту ребристу форму / Фото Dezeen

Хмарочос, який стоїть біля 297-метрової вежі Еврики, має прямокутну ребристу форму і повністю засклений зовнішній вигляд.

З хмарочоса відкривається запаморочливий вид на місто / Фото Dezeen

Горизонтальні білі смуги обвивають будівлю. Велика консольна золота зірка виступає на шість метрів за межі будівлі.

Дивовижний проєкт / Фото Dezeen

Вежа містить 1105 квартир, розподілених на 90 житлових поверхах, а також кафе, тренажерну залу, басейни, спа-центри, приміщення для проведення заходів та садочок.