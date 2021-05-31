Останнє пристанище: в пустелі США створили особливі піраміди

Єгипетські піраміди – це місце поховань фараонів, які притягують в країну тисячі туристів. Як дизайнери з Брукліна переосмислили тисячолітню традицію – читайте в матеріалі.
"Місто пірамід" – це спроба дизайнерів оновити похоронні традиції та зробити місце поховання більш персоналізованим.
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Проєкт має бути реалізованим до 2022 року. У пустелі розмістять 2500 персоналізованих пам'ятників у формі піраміди.
Новий погляд на кладовище / Фото Archdaily
Також повідомляється, що "Місто пірамід" стане поєднанням кладовища та публічного музею на відкритому повітрі із цифровими можливостями.
Кожна піраміда – це художня інсталяція / Фото Archdaily
Розробники вже почали продаж перших 500 місць, ціна резервації місця становить 99 доларів.