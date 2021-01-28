Острів Окінава – райське місце з океаном та тропічним кліматом, де життя може стати суцільним блаженством. Про особливий острівний будинок – читайте у матеріалі.

Джерело: Archdaily

Мінімалістичний дім розташований у місті Nanjō. Це частина японської префектури у південній частині острова Окінава. Назва міста у перекладі означає "південний замок". Це символічна назва, адже острів з'єднує Південно-Східну Азію та Японію.

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Ділянка, на якій зведений будинок, розташована на схилі, що тягнеться від пагорба в оточенні пишної природи.

З дому відкривається мальовничий пейзаж на Тихий океан / Фото Archdaily

Будинок знаходиться на пагорбі, а отже має різні висоти. Таку особливість використали для того, щоб ще більше підняти дім і надати мешканцям панорамний вигляд на океан та навколишнє природне середовище.

Мінімалізм та відкритість – головні ознаки окінавського дому / Фото Archdaily

Дах будинку складається із двох різних за висотою частин, які були об’єднані для з’єднання та покриття майданчика. Скляні двері мають особливий монтаж: їх легко можна комбінувати відповідно до пори року для ще більшої насолоди усіма сезонами року.

Чарівна природа / Фото Archdaily

Будівля має площу 144 квадратних метри. Основні матеріали взято із навколишнього середовища – це камінь та дерево.

Дім на схилі / Фото Archdaily

Такі складові як скло та шліфований бетон зроблені руками людини. Ці матеріали оброблені вручну, оскільки вважається, що все, що залишає людський дотик, наближає архітектуру до природи.

У домі розмита межа між природою та архітектурою / Фото Archdaily

Автором проєкту є архітектурна студія Studio Cochi Architects. Їх головною метою було створити відкритий, вітряний та глибоко затінений простір. Дім має змішаний стиль та нагадує стару азіатську будівлю в тропіках.