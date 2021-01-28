Остров Окинава – райское место с океаном и тропическим климатом, где жизнь может стать сплошным блаженством. Об особом островном доме – читайте в материале.

Источник: Archdaily

Минималистичный дом расположен в городе Nanjō. Это часть японской префектуры в южной части острова Окинава. Название города в переводе означает "южный замок". Это символическое название, ведь остров соединяет Юго-Восточную Азию и Японию.

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Участок, на котором возведен дом, расположен на склоне, что тянется от холма в окружении пышной природы.

Из дома открывается живописный пейзаж на Тихий океан / Фото Archdaily

Дом находится на холме, а следовательно имеет различные высоты. Такую особенность использовали для того, чтобы еще больше поднять дом и предоставить жителям панорамный вид на океан и окружающую природную среду.

Минимализм и открытость – главные признаки окинавского дома / Фото Archdaily

Крыша дома состоит из двух различных по высоте частей, которые были объединены для соединения и покрытия площадки. Стеклянные двери имеют особый монтаж: их легко можно комбинировать в соответствии со временем года для еще большего наслаждения всеми сезонами года.

Волшебная природа / Фото Archdaily

Здание имеет площадь 144 квадратных метра. Основные материалы взяты из окружающей среды – это камень и дерево.

Дом на склоне / Фото Archdaily

Такие составляющие как стекло и шлифованный бетон сделаны руками человека. Эти материалы обработаны вручную, так как считается, что все, что оставляет человеческий след, приближает архитектуру к природе.

В доме размыта грань между природой и архитектурой / Фото Archdaily

Автором проекта является архитектурная студия Studio Cochi Architects. Их главной целью было создать открытое, ветреное и глубоко затененное пространство. Дом имеет смешанный стиль и напоминает старое азиатское здание в тропиках.