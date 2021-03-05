Переїзд нерухомості: як виглядає комплекс із вежі та перевезеного сараю у Нью-Йорку

Вражаюча чорна вілла та триповерхова кедрова вежа із сауною є поєднанням сучасного будівництва та возвеличення минулого. Сучасна інтерпретація сільського відпочинку, поєднання модерну та історії створює унікальне місце у передмісті Нью-Йорка.

Насправді унікальний та красивий комплекс для провінційного відпочинку створений у співпраці архітектурною фірмою BarlisWedlick та власником резиденції Яном Хейгом.

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Сільський комплекс розташованій в місті Анкрам, що за дві години на північ від Нью-Йорка.

Чорне облицювання вілли / Фото Designboom

Головна будівля – це перетворений сарай 19-го століття, перевезений із сусідньої ділянки. Його оновили у сучасну чорну автентичну віллу. Площа будівлі становить 170 квадратних метрів, вона споруджена з обвугленого кедра.

Красива вежа / Фото Designboom

BarlisWedlick спроєктували також триповерхову кедрову вежу з сауною-мостом, який з'єднує вежу з головним будинком. Перший поверх відданий спільним просторам для відпочинку, а на другому рівні розміщені спальні, тоді як третій поверх – це зона із гойдалкою, звідки відкривається вид на навколишній пейзаж.

Мінімалістичний дизайн / Фото Designboom

Інтер’єри споруди задумані як сучасна інтерпретація сільського відпочинку. Поєднання старовинних меблів та простих предметів, розміщених у відкритій зоні вітальні та спальні, створює чудову атмосферу.

Затишний інтер'єр із казковими виглядами / Фото Designboom

Система моніторингу енергії дозволяє економити затрати на опалення та освітлення приміщень.

Яскравий дизайн / Фото Designboom

Історичний сарай минулого століття привезений із сусідньої ферми, має чорний сайдинг та вражаючі червоні віконні рами. Піднятий верхній рівень з'єднується з першим поверхом через пожежний стовп.

Проєкт створений як місце соціальних зустрічей, де гості насолоджуються дров'яною піччю та першим природним басейном у штаті Нью-Йорк, який використовує водні сади для виконання всіх необхідних вимог до фільтрації. Вбудований у дах фотоелектричний масив забезпечує живлення декількох будівель на території.