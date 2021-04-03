Перлина Люксембургу: як має виглядати сучасна бібліотека

Національна бібліотека Люксембургу – це надихаючий громадський простір, який не хочеться покидати. Він спонукає кожного, хто сюди приходить, навчатися та обмінюватися знаннями.

Національна бібліотека Люксембургу – це чудовий простір, де зберігаються важливі культурні тексти. Ця бібліотека – фундаментальний камінь місцевої інтелектуальної спільноти.

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Проєкт створили архітектори з Bolles + Wilson. Їм вдалося помістити під одним дахом декілька функціональних об'єктів.

Простір, що надихає на навчання / Фото Archdaily

Знизу розташовані фойє та кафе, вище є конференц-зали та навчальні класи. Поруч із читальнею розташовані робочі місця на терасі та затишні книжкові полиці.

У бібліотеці є багато функціональних зон / Фото Archdaily

Архітектурний задум – однорідність та єдність загального об’єму будівлі з підземним архівом та взаємодія всіх просторів. Матеріали для інтер’єру були обрані з урахуванням їх теплопоглинальної здатності.

Поєднання вишуканості та сучасності / Фото Archdaily

Бібліотека Люксембургу – чудовий сучасний громадський простір, який сприяє єднанню та розвитку суспільства.