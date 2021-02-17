Підвищена приватність та фантастичні краєвиди: переваги представницьких поверхів ЖК LIFE STORY

LIFE STORY – це житловий комплекс, в якому компанія LEV Development створила всі умови для якісного життя активного містянина, який цінує свій час. Втім, завдяки концепції представницьких поверхів мешканці можуть отримати ще більше переваг, до яких неможливо залишитися байдужим. Більше про переваги житла на верхніх поверхах – читайте у матеріалі.

Представницькі поверхи – це "родзинка" ЖК LIFE STORY, яка не лише помножить переваги, які доступні всім мешканцям, а й гарантує додаткову приватність, подарує тісне спілкування з однодумцями та забезпечить вигляд з вікна, від якого неможливо буде відірвати погляд.

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Переваги представницьких поверхів

Верхні поверхи житлових комплексів завжди приковують увагу, адже з них відкриваються просто фантастичні краєвиди. Представницькі поверхи ЖК LIFE STORY, який розташований недалеко від мальовничого парку Феофанія, завдяки панорамним вікнам готові надихнути своїх мешканців неймовірним виглядом з вікна. Високі стелі збільшують простір та доповнюють приємне враження. Але компанія LEV Development потурбувалася, щоб це було далеко не єдиною перевагою цього житла, адже розуміє потреби тих, хто цінує свій особистий простір.

Спокій мешканців представницьких поверхів захистить посилена шумоізоляція. Щоб не відбувалося в сусідів – межі вашого особистого світу не зможуть похитнути жодні сторонні фактори. Потрапити на представницький поверх завдяки спеціальним карткам можуть лише мешканці, тому неочікуваний дзвінок у двері не відволіче уваги від поточних справ.

Також LEV Development зробила все, щоб хол представницьких поверхів був стильним передпокоєм для дому, який нічим не поступиться 5-зірковому готелю. Дизайнерський хол стане бар’єром між зовнішнім світом та власним помешканням, де залишатимуться усі турботи.

Представницькі поверхи ЖК LIFE STORY – це житло, яке гарантує свій особливий простір, насолоду яким не зможе обірвати жоден сторонній фактор.

Про ЖК LIFE STORY

Житловий комплекс розташований всього у 7 хвилинах неспішної прогулянки від парку Феофанія. Економія часу та якісний відпочинок – це ресурси сучасного містянина, які варто використовувати ефективно. Станція метро "Теремки" розташована за 10 хвилин від будинку, а дорога в центр Києва займе 20 хвилин. Зупинка громадського транспорту – поруч із будинком.

Район біля ЖК LIFE STORY готовий відповісти на будь-який запит якісного життя: тут є медичні заклади, зоомагазин, нотаріальні та юридичні послуги, курси іноземних мов, державні та спеціалізовані ліцеї. Поруч розташовані торговельні центри Магелан, Епіцентр, ART mall, Metro cash&carry та Аракс, а музей "Пирогово", Експоцентр ВДНГ, київський іподром, картинг-центр та "Дитяче місто професій" готові потішити любителів розваг.

Компанія LEV Development зробила все можливе, щоб ЖК LIFE STORY став місцем, яке відповідає усім сучасним тенденціям та максимально вирішує потреби мешканців. Великий спортивний майданчик для командних ігор стане місцем сусідського спілкування, а діти не захочуть покидати сучасний ігровий майданчик. Спокій від машин та непроханих гостей гарантують закритий двір та цілодобова охорона.

ЖК LIFE STORY – це простір, який перетворює мрії сучасного містянина про свій дім в елементарні речі щоденного користування.

Дізнатися більше про переваги та ціни квартир на представницьких поверхах можна на сайті LEV Development та у відділах продажу: