Комплекс LIFE STORY – це концептуальне житло поблизу парку Феофанія, яке дозволить насолоджуватися своїм простором та достойно відпочивати, не витрачаючи час на дорогу. Про нові вигідні пропозиції у мальовничому житловому комплексі від львівського девелопера – читайте у матеріалі.

Джерело: 24 канал

LIFE STORY – це комфортабельний та продуманий до дрібниць житловий комплекс, який складається з двох секцій та матиме 16 поверхів. Це ідеальне житло для сучасного містянина, який цінує свій час.

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Переваги ЖК LIFE STORY та вигідні пропозиції для майбутніх мешканців комплексу від LEV Development – далі в матеріалі.

ЛОКАЦІЯ

Житловий комплекс розташований поблизу парку Феофанія, дорога до якого займе до 7 хвилин неспішної пішої прогулянки. Якісний відпочинок та єднання з природою – це не забаганка, яка потребує часу на дорогу, а потреба містянина, який цінує свій час та потребує «зарядки» між робочими сесіями.

За 10 хвилин від ЖК LIFE STORY розташована станція метро "Теремки", а дорога до центру міста займе 20 хвилин. Поруч із домом є зупинка міського та приміського транспорту.

Поблизу житлового комплексу є все, що необхідно для якісного та активного життя: медичні заклади, зоомагазин, нотаріальні та юридичні послуги, курси іноземних мов. Державні та спеціалізовані ліцеї теж поруч.

Також недалеко від дому розташовані торговельні центри Магелан, Епіцентр, ART mall, Metro cash&carry, Аракс. До послуг любителів розваг музей "Пирогово", Експоцентр ВДНГ, київський іподром, картинг-центр та "Дитяче місто професій".

ЖК LIFE STORY – це простір, який готовий відповісти на будь-який запит мешканця.

ПЕРЕВАГИ ТА "РОДЗИНКИ"

Компанія LEV Development подбала, щоб ЖК LIFE STORY став місцем, в якому можна втілити всі ідеї здорового відпочинку. Саме тому тут передбачений безкоштовний прокат велосипедів для здорових велопрогулянок усією сім'єю, маршрути для любителів ранкових пробіжок.

Великий спортивний майданчик для командних ігор сприятиме сусідському єднанню, а сучасний ігровий майданчик подарує веселі та безпечні дитячі розваги. Закритий двір та цілодобова охорона гарантують, що жодна машина або непроханий гість не потурбують ані малечу, ані будь-якого мешканця комплексу.

Зарядка для електрокарів та спеціальні опції для сортування сміття спрямовані на підтримку екологічності житлового комплексу. Для тих, хто надихається сніданками не вдома, завжди відкриті двері Healthy cafe, а для активних підприємців є пропозиції приміщень під комерцію.

Дах будинків – це не замкнений на ключ простір, а місце для ранкової йоги, неквапливого спілкування з сусідами та спостереження за фантастичним нічним небом.

Холи – це також ваш дім, і про його чудовий вигляд попіклується відомий львівський дизайнер Марко Савицький зі своєю командою. Крім того, він докладе руку до всіх просторів загального користування.

LEV Development продумала все до найменших деталей, аби мешканці ЖК LIFE STORY насолоджувалися кожною миттю свого життя, не турбуючись про дрібні побутові речі.

ЗНИЖКИ

Компанія LEV Development оголосила надзвичайно привабливу пропозицію – безвідсоткове розтермінування на 12 місяців на акційні квартири. Окрім того, будь-яку квартиру у житловому комплексі LIFE STORY можна придбати із 5% знижкою.

Дізнатися більше деталей про ЖК LIFE STORY та ціни на квартири можна на сайті LEV Development та у відділах продажу: