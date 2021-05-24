Пишні оазиси: як змінювалися відомі парки України

Парки – це неймовірні зони відпочинку, оазиси зелені, кисню та спроба втечі від гамору міста. В Україні є велика кількість неймовірних парків. Про те, як вони створювалися та у якому стані перебувають – читайте у матеріалі.

Створенню комфортних та неймовірних зон відпочинку в Україні завжди приділялося багато уваги. Загалом виділяють чотири періоди формування і розвитку штучних парків в Україні. Перший – від часів Київської Русі до середини XVII століття. Другий – до революції 1917 року, а третій охоплює часи незалежності України. До Європейського Дня парків Дім 24 дослідив історії найвідоміших парків України.

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Голосіївський парк у Києві

Одним із найбільших лісових масивів столиці України є Голосіївський ліс. Це неймовірне місце оточене струмками та системою ставків. Тут можна зустріти 500-літні дуби та 300-річні ясени. Заснування парку датується XII століттям. Князь Андрій Боголюбський заснував Китаївське городище і збудував заміський княжий терем з валами й ровом. Терем оточували дрімучі ліси, вони використовувалися в якості мисливських угідь.



Будівництво Голосіївського парку почалося в 1957 році / Фото Старі фотографії українських міст

Площа парку становить 155 гектарів. Це один із найбільших та найстаріших парків України. Хоча офіційно парк і займає неймовірну територію, поступово він злився з природним лісом.



Парк славиться унікальною флорою / Фото Kyiv Maps

Центральний парк культури та відпочинку ім. Максима Горького

Великий парк неймовірної краси розташований у Харкові та має площу понад 130 гектарів. Він був закладений в 1893—1895 роках і відкритий у 1907 році. Фінансування будівництва парку відбувалося коштом жителів міста. Харків’яни, особливо студенти та гімназисти, брали участь в посадці дерев і встановленні шпаківень.



Історичне фото парку / Фото Рinterest

За незалежної України у парку провели масштабну реконструкцію. Після масштабної перебудови на День міста 23 серпня 2012 року парк було відкрито для відвідування.

Витрати парку вартують для міського бюджету Харкова 133 мільйони гривень. При цьому жодних доходів міському бюджету парк не приносить.



Місце для прогулянок та відпочинку / Фото BLS

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Софіївський парк

Національний дендрологічний парк "Софіївка", або Софіївський парк — чудовий приклад світового садово-паркового мистецтва кінця XVII — початку XIX століть. Його локація – північна частина міста Умань Черкаської області, поруч із річкою Кам'янка. Створення парку датується 1796 роком, його заклав граф Станіслав-Фелікс Потоцький. Парк має прекрасну романтичну стилістику, тут можна знайти сюжети римської й грецької міфології. Його створив бельгійський військовий інженер Л. Метцель. У той час тут відкрили Великий водоспад із залізним містком, Амстердамський шлюз, кілька гротів.

Головна композиційна вісь парку проходить по руслу річки Кам'янка / Фото BLS

Площа парку вражає – він охоплює 179,2 гектарів. Щорічно його відвідують близько 150 тисяч людей.

Мальовниче місце / Фото Старі фотографії українських міст

Стрийський парк у Львові

Стрийський парк або Парк Кілінського – один із найстаріших та найкрасивіших парків Східної Європи. Визнаний пам'яткою садово-паркового мистецтва національного значення. Будівництво зеленого оазису розпочалося у 1879 році з ініціативи міського радника Станіслава Немчиновського. Тоді більшу частину площі, відведеної під парк, займав закритий цвинтар. Тут було висаджено майже 40 тисяч дерев. У парку можна було побачити, як звичні дерева, так і екзотичні гінкго, червоний дуб, тюльпанове дерево та японський бузок.



Вигляд парку у довоєнний період / Фото Фотографії Старого Львова

Зелений оазис міста Лева складається з трьох ландшафтних частин: нижньої, верхньої та дитячого сектора. Він розташований у Галицькому районі Львова, між вулицями Івана Франка та Стрийською. Тут можна віднайти понад 200 видів дерев і рослин. У парку облаштовані оранжерея, альпінарій та кілька мальовничих алей.



Парк має площу у 52 гектари / Фото 24 канал

Парк Шенборна

Парк в історичному урочищі Воєводино побудований графом Шенборном в 1895 році. Через велику любов графа до астрономії у парку можна знайти багато місць, присвяченій цій тематиці. Тут є 12 містків, кожен із яких названий у честь певного знаку зодіаку, озера з невеликими острівцями, водоспади та млин.

Замок Шенборна / Фото Замки й храми України

Парк вдалося відновити у 2013 році, над його реконструкцією працювала професійна команда, яка складалася з істориків, скульпторів, художників, географів і реставраторів.



Площа парку становить 12 гектарів / Фото UKRAINE IS

Державний дендрологічний парк "Олександрія"

Державний дендрологічний парк Національної академії наук України розташований у північно-східній частині Правобережного лісостепу у місті Біла Церква. Парк датується 1787 – 1788 роками. Проєкт створили відомі в Європі архітектори-паркобудівники, зокрема Мюффо та італієць Домінік Ботані. Зелений притулок Олександрія має площу 400 гектарів і являється одним із найбільших архітектурно оформлених ландшафтних парків в Україні.



Старовинний парк / Фото Біла Церква

За формою парк нагадує неправильну трапецію. Колектив парку невпинно працює над збереженням історичних паркових насаджень, таких як вікова діброва, та відновленню пам’ятних композицій.



Чарівний простір / Фото Вікіпедія