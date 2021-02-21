Плавуча садиба поза мережею: як виглядає унікальна нерухомість на воді

Біля узбережжя Британської Колумбії розташоване поселення з унікальними зразками архітектури. Мережа теплиць, мостів, веж та невеликих будівель поставлена на воду та функціонує автономно з екологічних джерел.

Маленька екоказкова країна – це інноваційний та позамережевий проєкт двох митців, Кетрін Кінг та Уейна Адамса.

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Будівлі мають яскраве забарвлення. Більшість з них пофарбовані у фуксію та чирок.

Унікальні споруди на воді / Фото Inhabitat

Кінг та Адамс розпочали будівництво Бухти Свободи в 1992 році. Поселення являє собою 12 сполучених між собою платформ. Творці проєкту виконали більшу частину роботи самотужки. Тут є чотири теплиці, картинна галерея, місце для урочистих подій (прикрашене квітковим розписом) та маяк.

Яскравий стиль будівель / Фото Inhabitat

Поселення, яке отримало назву Freedom Cove, використовує лише сонячну енергію за допомогою фотоелектричних панелей. Вода надходить від дощу та сусіднього водоспаду.

Внутрішній колоритний інтер'єр / Фото Inhabitat

Будівлі настільки вписані у природний ландшафт, що жива фауна не боїться приходити у гості. Тут вже побували ведмеді, видри, норки та тюлені. Життя в бухті Свободи є особливим та прекрасним, адже навколо лише неймовірна природа.