В Італії будують унікальний житловий комплекс. Його створять використовуючи 3D-друк та матеріали, що підлягають вторинній переробці.

Будівництво розпочалося у 2019 році фірмами Mario cucinella та WASP. Сьогодні фаза 3D-друку проєкту вже завершена, триває обробка конструкції.

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Проєкт розташований поблизу італійського міста Болонья. Новітня будівля відповідає на глобальні суспільні проблеми, такі як швидкий приріст населення та відсутність доступного житла.

Внутрішній простір споруди / Фото Designboom

Дім в Італії має стати першим будинком, який буде повністю створений за допомогою 3D-технології із використанням глини місцевого виробництва. Дім біологічно розкладається, а всі матеріали вторинно переробляються.

Дім адаптований до найрізноманітніших середовищ / Фото Designboom

Споруда отримала назву "TECLA" на честь уявного міста, описаного письменником Італо Кальвіно.

Неймовірний еко-дім / Фото Designboom

У проєкті передбачений підхід, який обмежить промислові відходи та запропонує стійку модель, яка має на меті стимулювати національну та місцеву економіку, тим самим покращуючи добробут громади.