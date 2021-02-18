Майбутнє вже тут: в Італії з допомогою 3D-технології зведуть інноваційну нерухомість із глини
В Італії будують унікальний житловий комплекс. Його створять використовуючи 3D-друк та матеріали, що підлягають вторинній переробці.
Джерело:Designboom
Будівництво розпочалося у 2019 році фірмами Mario cucinella та WASP. Сьогодні фаза 3D-друку проєкту вже завершена, триває обробка конструкції.
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Проєкт розташований поблизу італійського міста Болонья. Новітня будівля відповідає на глобальні суспільні проблеми, такі як швидкий приріст населення та відсутність доступного житла.
Внутрішній простір споруди / Фото Designboom
Дім в Італії має стати першим будинком, який буде повністю створений за допомогою 3D-технології із використанням глини місцевого виробництва. Дім біологічно розкладається, а всі матеріали вторинно переробляються.
Дім адаптований до найрізноманітніших середовищ / Фото Designboom
Споруда отримала назву "TECLA" на честь уявного міста, описаного письменником Італо Кальвіно.
Неймовірний еко-дім / Фото Designboom
У проєкті передбачений підхід, який обмежить промислові відходи та запропонує стійку модель, яка має на меті стимулювати національну та місцеву економіку, тим самим покращуючи добробут громади.
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