Політ над прірвою: дивовижний ресторан у формі дзьоба з приголомшливим видом

Ресторан у Шрі-Ланці височіє поруч зі скелею та має неймовірну структуру у формі дзьоба пелікана. Як виглядає надзвичайний ресторан та як вдалося звести ці неймовірні споруди – читайте у нашому матеріалі.
Ресторан Ліянадж є особливим місцем з неймовірною архітектурою та чудовим розташуванням. Чарівний заклад розташований у Шрі-Ланці. Він має каюти, що височіють над скелястим пляжем та бар у формі золотих рибок з видом на океан.
Цікаво Розкіш в костариканських джунглях: фантастична вілла серед оазису
Автором проєкту ресторану Sky Treetop є Тіліна Ліянадж.
Вражаючий архітектурний проєкт відповідає своєму особливому оточенню.
Унікальний дизайн / Фото Yanko Design
Ресторан консольно виступає від урвища гори, створюючи відчуття польоту.
Вечеря з казковим видом / Фото Yanko Design
Конструкції обладнані човноподібною основою, що виступає зі схилу, з трохи піднятим дахом. Така конструкція захищає від стихій, а також дає приголомшливий вид на гірську місцевість.
Привабливі конструкції / Фото Yanko Design
У будівництві проєкту використано вигнуті шматочки бамбука, завдяки якому виникають відчуття тропіків всередині ресторану.
Екзотичні споруди / Фото Yanko Design
Унікальний ресторан з неймовірною формою – це чудове місце із неймовірним пейзажем. Відвідувачі тут можуть насолодитися не тільки особливою кухнею, а й чарівною природою.