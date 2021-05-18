Політ над прірвою: дивовижний ресторан у формі дзьоба з приголомшливим видом

Ресторан у Шрі-Ланці височіє поруч зі скелею та має неймовірну структуру у формі дзьоба пелікана. Як виглядає надзвичайний ресторан та як вдалося звести ці неймовірні споруди – читайте у нашому матеріалі.

Ресторан Ліянадж є особливим місцем з неймовірною архітектурою та чудовим розташуванням. Чарівний заклад розташований у Шрі-Ланці. Він має каюти, що височіють над скелястим пляжем та бар у формі золотих рибок з видом на океан.

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Автором проєкту ресторану Sky Treetop є Тіліна Ліянадж.

Дивовижна форма ресторану / Фото Yanko Design

Вражаючий архітектурний проєкт відповідає своєму особливому оточенню.



Унікальний дизайн / Фото Yanko Design

Ресторан консольно виступає від урвища гори, створюючи відчуття польоту.



Вечеря з казковим видом / Фото Yanko Design

Конструкції обладнані човноподібною основою, що виступає зі схилу, з трохи піднятим дахом. Така конструкція захищає від стихій, а також дає приголомшливий вид на гірську місцевість.



Привабливі конструкції / Фото Yanko Design

У будівництві проєкту використано вигнуті шматочки бамбука, завдяки якому виникають відчуття тропіків всередині ресторану.



Екзотичні споруди / Фото Yanko Design

Унікальний ресторан з неймовірною формою – це чудове місце із неймовірним пейзажем. Відвідувачі тут можуть насолодитися не тільки особливою кухнею, а й чарівною природою.