Дім складається із кількох павільйонів, які огорнуті тиковим деревом та склом. Будинок має площу у 1000 квадратних метрів та розроблений таким чином, щоб максимально злитися із природним ландшафтом.

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Образ джунглів немов інтегрований у будинок з чудовим краєвидом на навколишню природу.

Чудове місце для відпочинку / Фото Dezeen

Замість однієї великої маси просторої вілли фірма розбила будинок на низку павільйонів, які трохи піднесені над землею.

Природний рай / Фото Dezeen

Каркас зі сталі оброблений тиковою деревиною, що разом із великими просторами скла забезпечують міцний зв'язок із зеленим ландшафтом.



Неймовірний проєкт / Фото Dezeen

Павільйони організовані навколо критої центральної зони з тропічним листям. Розрізнені простори з'єднують захищені доріжки. До будинку можна піднятися на сході, де доріжка веде від гаража до парадного входу.

Прекрасна зона відпочинку / Фото Dezeen

Складні скляні двері дозволяють громадському простору повністю відкритися на задній двір, де можна знайти басейн і галявину. Звивиста доріжка веде до мальовничого пляжу.