Готель "Зоряні війни: галактичний зоряний крейсер" розташований в атракціоні "Зоряні війни: Край галактики" в голлівудських студіях Disney. Гості зможуть стати героєм своєї власної унікальної сюжетної лінії, перебуваючи на зоряному крейсері "Галикон".

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Новий захопливий готель має відкрити свої двері у 2022 році. При відкритті туристичного комплексу планують зробити масштабну виставу із навчанням володінню світловими мечами та живими шоу на кораблі.

Фантастичний простір / Фото The Sun

Гості впродовж перебування на космічному кораблі зможуть створювати власні унікальні пригоди. Кожен зможе взаємодіяти з персонажами та екіпажем.



Неймовірний досвід / Фото The Sun

Сюжетні лінії планують розігрувати по-різному. Після прибуття гості потрапляють у гіперпростір, а потім – в головний атріум корабля.

Інтер'єр кают / Фото The Sun

Під час вечері у бортовому ресторані відбуватимуться живі виступи. На території готелю будуть організовувати різноманітні тренування з використанням світлових мечів та спецефектів.



Космічний номер / Фото The Sun

Каюти на борту будуть обладнані двомісними та двоярусними спальними місцями. У готелі буде 32 звичайних каюти та два номери високого класу.

Жодні розцінки поки не підтверджено, адже поки триває будівництво, проте за чутками відпочинок у космічному готелі буде не з дешевих. Ціна на одномісні стандартні номери починаються від 3 тисяч доларів, тоді як каюта на п'ять осіб коштуватиме до 7 тисяч доларів.