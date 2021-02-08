Порятунок океану: як виглядає унікальна плавуча станція для очищення води

Рівень забруднення Світового океану просто вражає. Нова неймовірна дослідницька станція здатна порятувати Тихий океан, а з ним і Землю.

Сотні років найбільший океан Землі піддається шкідливому впливу людської діяльності. У загальних водах перебуває приблизно 5,25 трильйонів частинок сміття, а в океанах загальна маса пластику становить близько 268 тисяч тонн. Одним із найбільш забруднених місць є Тихий океан. Саме тут словацький дизайнер Ленка Петракова спроєктувала дослідницьку станцію для очищення океанів.

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Розмір сміття, яке зараз є у Тихому океані, досягає розміру окремого континенту. Звідси й походить назва цього проєкту – "8th Continent".

Космічний вигляд станції / Фото Archdaily

Проєкт станції для очищення океанів виграв премію Гран-прі 2020 року за науково-дослідну установку з очищення океану. Конструкція збирає пластикове сміття з поверхні та розбиває його до вторинної сировини.

Унікальна форма та дизайн / Фото Archdaily

Центр перероблення пластику з'єднується з науково-дослідним та навчальним закладом для створення міждисциплінарної та стійкої платформи для майбутнього.

Поверхня станції / Фото Archdaily

Станція не тільки фізично покращує воду, але створює платформу для спостереження за середовищем океану. Станція абсолютно самодостатня та збирає припливну енергію. Після вилучення стічних вод відфільтровану чисту воду закачують у резервуар для води і або опріснюють, або використовують для гідрофобного вирощування галофільних рослин.