Хвилясті лінії та унікальна форма: новий багатофункціональний комплекс у мільйонному Мумбаї
Мумбаї – багатомільйонне місто, населення якого постійно зростає. За допомогою нових універсальних житлових комплексів агломерація може забезпечити помешкання для всіх охочих.
Джерело:Archdaily
Багатофункціональний комплекс розташований в одному із найбільш густонаселених районів Мумбаї – індійському місті на узбережжі Аравійського моря. Це друге місто у світі за кількістю населення – за приблизними оцінками тут проживає 14 мільйонів людей.
Цікаво Дизайн, який черпає натхнення з води та неба: новий громадський центр у Китаї
Проєкт має вражаючі розміри та площу у 19 тисяч квадратних метрів.
Екстер'єр споруди / Фото Archdaily
Це багатофункціональний комплекс, який буде використовуватися для комерційних та житлових цілей. Він відзначений премією WA World Architecture Community Awards за унікальний підхід до дизайну.
Легкість будівлі створена за допомогою опорних панелей / Фото Archdaily
Комплекс створений архітектурною студією Symbiosis. Спочатку будівля складалася з шести комерційних поверхів. Згодом зверху було додано дванадцять додаткових поверхів, з'єднаних балками, що стримують навантаження.
Хвиляста підтримка фасаду / Фото Archdaily
Природно, що нові поверхи потребували додаткової підтримки, тому дизайнери змінили дизайн, що призвело до унікальної фасадної сітки будівлі.
Поділитися новиною
-
Зручна інфраструктура та парк: стартує продаж квартир у ЖК "LIFE STORY" – деталі та знижки3 листопада 2020 , 17:14
-
Зелений оазис у багатоповерхівці: як виглядає комплекс майбутнього у Сінгапурі1 лютого , 12:03
-
Ратуша, яка виробляє енергію – новий адміністративний центр у Німеччині4 лютого , 12:35