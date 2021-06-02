Фірма Eden Project Dundee оголосила про початок відбудови екологічної привабливості Великої Британії. У графстві Корноул на березі річки Тей планують створити чарівний ландшафтний рай. Колишній газовий завод міста перетворять у великий зелений парк.

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Техніко-економічне обґрунтування проєкту проводили студії Feilden Clegg Bradley Studios та Nicoll Russell Studios. За словами благодійної організації, котра займається організацією всіх процесів, у новому громадському місці буде вражаючий контраст з промисловою спадщиною району.



Чудове місце / Фото Dezeen

Простір буде поділено на кілька тематичних зон. У кожній із них буде віддана честь певному роду професій. Тут планують створити сквери цілителів, хліборобів та навіть алхіміків.

Наявні високі цегляні стіни планують зберегти як пам'ять про це унікальне місце, а навколо них насадити екзотичну рослинність.

Проєкт буде створено з нульовим викидом вуглецю, він запропонує притулок для екологічного біорізноманіття в місті.