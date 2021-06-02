Фирма Eden Project Dundee объявила о начале восстановления экологической привлекательности Великобритании. В графстве Корноул на берегу реки Тэй планируют создать волшебный ландшафтный рай. Бывший газовый завод города превратят в большой зеленый парк.

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Технико-экономическое обоснование проекта проводили студии Feilden Clegg Bradley Studios и Nicoll Russell Studios. По словам благотворительной организации, которая занимается организацией всех процессов, в новом общественном месте будет впечатляющий контраст с промышленным наследием района.



Замечательное место / Фото Dezeen

Пространство будет разделено на несколько тематических зон. В каждой из них будет отдана честь определенному роду профессий. Здесь планируют создать скверы целителей, земледельцев и даже алхимиков.

Имеющиеся высокие кирпичные стены планируют сохранить как память об этом уникальном месте, а вокруг них насадить экзотическую растительность.

Проект будет создан с нулевым выбросом углерода, он предложит убежище для экологического биоразнообразия в городе.