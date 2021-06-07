Компанія GUZ Architects спроєктувала новий багаторівневий будинок. У проєкті максимально використали навколишній чарівний пейзаж. Інтер'єри дому відкрили для різноманітних водних об'єктів.
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Дім оточений водою – на задньому подвір'ї спорудили водоспад, а периметр будинку обрамлений розкішним басейном.
Чудовий проєкт / Фото Сontemporist
Ще однієї родзинкою резиденції є спеціально споруджені сходи, які виготовлені зі скла, сталі та дерева. Це окремий скульптурний елемент у домі.
Неймовірне місце / Фото Сontemporist
Стеля будинку прикрашена деревиною. Оригінальне оздоблення та пишна рослинність створюють неповторний природний стиль.
Природа – найкраще оздоблення / Фото Сontemporist
Ще однією особливістю дизайну будинку є водоспад. Він оточений пишними рослинами та стікає до водойми, створюючи спокійний фон для власників.