Компанія GUZ Architects спроєктувала новий багаторівневий будинок. У проєкті максимально використали навколишній чарівний пейзаж. Інтер'єри дому відкрили для різноманітних водних об'єктів.

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Дім оточений водою – на задньому подвір'ї спорудили водоспад, а периметр будинку обрамлений розкішним басейном.



Чудовий проєкт / Фото Сontemporist

Ще однієї родзинкою резиденції є спеціально споруджені сходи, які виготовлені зі скла, сталі та дерева. Це окремий скульптурний елемент у домі.



Неймовірне місце / Фото Сontemporist

Стеля будинку прикрашена деревиною. Оригінальне оздоблення та пишна рослинність створюють неповторний природний стиль.



Природа – найкраще оздоблення / Фото Сontemporist

Ще однією особливістю дизайну будинку є водоспад. Він оточений пишними рослинами та стікає до водойми, створюючи спокійний фон для власників.