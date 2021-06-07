Компания GUZ Architects спроектировала новый многоуровневый дом. В проекте максимально использовали окружающий волшебный пейзаж. Интерьеры дома открыли для различных водных объектов.

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Дом окружен водой – на заднем дворе построили водопад, а периметр дома обрамлен роскошным бассейном.



Замечательный проект / Фото Сontemporist

Еще одной изюминкой резиденции явояется специально построенная лестница, изготовленная из стекла, стали и дерева. Это отдельный скульптурный элемент в доме.



Невероятное место / Фото Сontemporist

Потолок дома украшен древесиной. Оригинальное оформление и пышная растительность создают неповторимый природный стиль.



Природа – лучшее украшение / Фото Сontemporist

Еще одной особенностью дизайна дома является водопад. Он окружен пышными растениями и стекает в водоемы, создавая спокойный фон для владельцев.