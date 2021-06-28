Посиденьки у лісі: як зробити затишний будиночок разом з друзями

Весело проводити час з друзями можна не лише у кав'ярнях чи інших закладах. Можна разом з ними створити своє особливе місце, кожен куточок якого буде нагадувати про веселі розваги та душевні розмови.

Будиночок має площу лише 25 квадратних метрів, але завдяки веселій компанії цього місця буде вдосталь для розваг та відпочинку.

Цікаво Естетика та особливий простір: презентація холу нового ЖК OBRIY 3

Цей проєкт є творінням студії Design and Make. Команда втілила його у парку Хук – це 110 гектарів лісу в англійському місті Дорсет. Woodland Cabin – це чудовий простір для неформального спілкування, який не потребує затрат та легко може переноситися в іншу місцевість.

Прекрасне місце для дружнього спілкування / Фото Archdaily

Частину конструкції складають гілки чи стовбури старих дерев, що не лише здешевлює будівництво, а й додає інтер'єру особливості. Балки та панелі виготовляються легко та швидко, а елементи інтер'єру також можна зробити зі старих дерев. Для збору конструкції потрібно лише декілька людей.

Лісовий сховок для друзів / Фото Archdaily

Woodland Cabin – чудовий проєкт, який дозволить друзям не шукати своє особливе місце для зустрічей, а створити його власноруч.