Архітектурна студія MVRDV планує перетворити торговий центр Heuvel у нове культове місце. У планах творців відкрити музичний майданчик та звести скляну гору, яка прикрашатиме споруду.
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План перебудови включає добудову нової багатошарової будівлі на даху.
Шикарний проєкт / Фото Dezeen
Торговий центр розташований серед парків. Тут планують розмістити площу, де можна буде проводити велику програму заходів.
Поєднання культури та шопінгу / Фото Dezeen
У проєкті реконструкції передбачено розширення сусідніх будівель, щоб вони могли краще інтегруватися з навколишніми громадськими просторами.
Фантастичний комплекс / Фото Dezeen
"Наша мета – зробити комплекс знову привабливим для всіх жителів Ейндговена, які хочуть робити покупки та весело провести час", – сказав партнер-засновник MVRDV Віні Маас.
Проєкт нового торгового центру / Фото Dezeen
У новому комплексі планують поєднати шопінг, культуру та відпочинок.