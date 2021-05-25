Архитектурная студия MVRDV планирует превратить торговый центр Heuvel в новое культовое место. В планах создателей открыть музыкальную площадку и возвести стеклянную гору, которая будет украшать сооружение.
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План перестройки включает достройку нового многослойного здания на крыше.
Шикарный проект / Фото Dezeen
Торговый центр расположен среди парков. Здесь планируют разместить площадь, где можно будет проводить большую программу мероприятий.
Сочетание культуры и шопинга / Фото Dezeen
В проекте реконструкции предусмотрено расширение соседних зданий, чтобы они могли лучше интегрироваться с окружающими общественными пространствами.
Фантастический комплекс / Фото Dezeen
"Наша цель – сделать комплекс снова привлекательным для всех жителей Эйндховена, которые хотят делать покупки и весело провести время", – сказал партнер-основатель MVRDV Вини Маас.
Проект нового торгового центра / Фото Dezeen
В новом комплексе планируют соединить шопинг, культуру и отдых.