Поєднання культури та шопінгу: неймовірна реновація торгового центру Heuvel у Нідерландах

Знаменитий торговий центр міста Ейндговен переживає кардинальну трансформацію. Із застарілої архітектури планують звести зелений дивовижний культурний квартал.

Архітектурна студія MVRDV планує перетворити торговий центр Heuvel у нове культове місце. У планах творців відкрити музичний майданчик та звести скляну гору, яка прикрашатиме споруду.

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Шикарний проєкт / Фото Dezeen

Торговий центр розташований серед парків. Тут планують розмістити площу, де можна буде проводити велику програму заходів.

Поєднання культури та шопінгу / Фото Dezeen

У проєкті реконструкції передбачено розширення сусідніх будівель, щоб вони могли краще інтегруватися з навколишніми громадськими просторами.



Фантастичний комплекс / Фото Dezeen

"Наша мета – зробити комплекс знову привабливим для всіх жителів Ейндговена, які хочуть робити покупки та весело провести час", – сказав партнер-засновник MVRDV Віні Маас.



Проєкт нового торгового центру / Фото Dezeen

У новому комплексі планують поєднати шопінг, культуру та відпочинок.

