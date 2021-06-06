Позитивні зміни: неймовірний дизайн кліматичного центру у Данії

У Данії нещодавно відкрився новий дослідницький центр із вивчення змін клімату. Споруда стала гармонією деревини, бетону та сталі.

Дослідницька споруда зведена у місті Лемвіг. Символом будівлі є дерев'яна хвиля, яка піднімається над головним входом і робить споруду легко впізнаваною пам'яткою.

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Кліматичний центр спроєктувала архітектурна студія 3XN.



Тут вивчатимуть зміни у кліматі / Фото Archdaily

Площа проєкту складає понад 1,5 тисячі квадратних метрів. Родзинкою будівлі є відкриті громадські об'єкти та рекреаційні простори.

Інноваційні можливості / Фото Archdaily

Ключовим елементом дизайну є форма споруди. Хвиля з дерева надає будівлі сильну ідентичність. Це стає соціальним місцем зустрічі для співробітників і гостей, – зазначає Ян Аммундсен, архітектор і старший партнер 3XN.



Інтер'єр споруди / Фото Archdaily

Усередині наукова споруда пропонує також офісні приміщення, кімнати для переговорів, зони загального користування та кафе.