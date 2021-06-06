Исследовательское сооружение построено в городе Лемвиг. Символом здания является деревянная волна, которая поднимается над главным входом и делает сооружение легко узнаваемой достопримечательностью.

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Климатический центр спроектировала архитектурная студия 3XN.



Здесь будут изучать изменения в климате / Фото Archdaily

Площадь проекту составляет более 1,5 тысячи квадратных метров. Изюминкой здания являются открытые общественные объекты и рекреационные пространства.

Инновационные возможности / Фото Archdaily

Ключевым элементом дизайна является форма сооружения. Волна из дерева придает зданию сильную идентичность. Это становится социальным местом встречи для сотрудников и гостей, – отмечает Ян Аммундсен, архитектор и старший партнер 3XN.



Интерьер сооружения / Фото Archdaily

Внутри научное сооружение предлагает офисные помещения, комнаты для переговоров, зоны общего пользования и кафе.