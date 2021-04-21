Прихисток ікони мистецтва: як виглядає чарівний дім легендарного Пікассо
Один із найвидатніших митців минулого століття володів розкішною віллою поблизу Канн на півдні Франції. Саме тут він жив та працював аж до своєї смерті.
Джерело:The Irish Times
Художник придбав розкішну віллу "Mas de Notre Dame de Vie" у родини Гіннеса – багатих банкірів та меценатів. Саме Гіннеси у 1925 році перетворили фермерський будинок у Мужені на розкішні володіння.
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Французька Рив'єра славиться своїм теплим кліматом. Розкішний вигляд околиць зробив Мужен бажаним місцем для художників.
Розкішне оточення / Фото The Irish Times
Усамітнення та розкішне оточення вілли дозволили Пікассо створити одні з найкращих мистецьких творів. Він доповнював та ремонтував колишнє майно Гіннеса впродовж багатьох років, перетворюючи його на будинок мрії.
Чарівний вид будівлі / Фото The Irish Times
Коли у 1986 році померла дружина Пікассо, Жаклін Рокк, вілла стояла порожньою 30 років. Після смерті Пікассо вона залишила у будинку все на тих місцях, як було за життя видатного митця. Навіть його окуляри для читання були там, де їх залишив Пікассо.
Шикарний дизайн / Фото The Irish Times
Історична власність надихає своїм розмірами. Загальна площа ділянки становить майже 2,5 тисячі квадратних метрів, а сама вілла має розмір у 1,5 тисячі квадратних метрів.
Історичний простір / Фото The Irish Times
Ландшафтні сади прикрашені пейзажним басейном, глиняним тенісним кортом, спа-центром та хамамом. На території маєтку розташовані 500-літні оливкові гаї та апельсиновий сад.
Місце, де жив та творив неймовірний художник / Фото The Irish Times
Поруч із легендарним маєтком розташована каплиця Notre Dame de Vie, котра була споруджена в 12 столітті.
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