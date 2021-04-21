Один из самых выдающихся художников прошлого века владел роскошной виллой близ Канн на юге Франции. Именно здесь он жил и работал вплоть до своей смерти.

Художник приобрел роскошную виллу "Mas de Notre Dame de Vie" у семьи Гиннеса – богатых банкиров и меценатов. Именно Гиннесы в 1925 году превратили фермерский дом в Мужене на роскошные владения.

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Французская Ривьера славится своим теплым климатом. Роскошный вид окрестностей сделал Мужен желанным местом для художников.

Роскошное окружение / Фото The Irish Times

Уединение и роскошное окружение виллы позволили Пикассо создать одни из лучших художественных произведений. Он дополнял и ремонтировал бывшее имущество Гиннеса на протяжении многих лет, превращая его в дом мечты.

Волшебный вид здания / Фото The Irish Times

Когда в 1986 году умерла жена Пикассо Жаклин Рокк, вилла стояла пустой 30 лет. После смерти Пикассо она оставила в доме все на тех местах, как было при жизни выдающегося художника. Даже его очки для чтения были там, где их оставил Пикассо.

Шикарный дизайн / Фото The Irish Times

Историческая собственность вдохновляет своим размерам. Общая площадь участка составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров, а сама вилла имеет размер в 1,5 тысячи квадратных метров.

Историческое пространство / Фото The Irish Times

Ландшафтные сады украшены пейзажным бассейном, глиняным теннисным кортом, фитнес-центром и хамамом. На территории поместья расположены 500-летние оливковые рощи и апельсиновый сад.

Место, где жил и творил невероятный художник / Фото The Irish Times

Рядом с легендарным поместьем расположена часовня Notre Dame de Vie, которая была сооружена в 12 веке.