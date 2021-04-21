Прихисток ікони мистецтва: як виглядає чарівний дім легендарного Пікассо

Один із найвидатніших митців минулого століття володів розкішною віллою поблизу Канн на півдні Франції. Саме тут він жив та працював аж до своєї смерті.

Художник придбав розкішну віллу "Mas de Notre Dame de Vie" у родини Гіннеса – багатих банкірів та меценатів. Саме Гіннеси у 1925 році перетворили фермерський будинок у Мужені на розкішні володіння.

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Французька Рив'єра славиться своїм теплим кліматом. Розкішний вигляд околиць зробив Мужен бажаним місцем для художників.



Розкішне оточення / Фото The Irish Times

Усамітнення та розкішне оточення вілли дозволили Пікассо створити одні з найкращих мистецьких творів. Він доповнював та ремонтував колишнє майно Гіннеса впродовж багатьох років, перетворюючи його на будинок мрії.

Чарівний вид будівлі / Фото The Irish Times

Коли у 1986 році померла дружина Пікассо, Жаклін Рокк, вілла стояла порожньою 30 років. Після смерті Пікассо вона залишила у будинку все на тих місцях, як було за життя видатного митця. Навіть його окуляри для читання були там, де їх залишив Пікассо.



Шикарний дизайн / Фото The Irish Times

Історична власність надихає своїм розмірами. Загальна площа ділянки становить майже 2,5 тисячі квадратних метрів, а сама вілла має розмір у 1,5 тисячі квадратних метрів.

Історичний простір / Фото The Irish Times

Ландшафтні сади прикрашені пейзажним басейном, глиняним тенісним кортом, спа-центром та хамамом. На території маєтку розташовані 500-літні оливкові гаї та апельсиновий сад.



Місце, де жив та творив неймовірний художник / Фото The Irish Times

Поруч із легендарним маєтком розташована каплиця Notre Dame de Vie, котра була споруджена в 12 столітті.