Примхи мільярдерів: вілла колишнього генерального директора Google за 61 мільйон доларів

Колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт придбав нерухомість у Лос-Анджелесі. Історичний маєток вартує 61 мільйон доларів. Це другий за ціною продаж у штаті Каліфорнія цього року.
Неймовірна нерухомість зведена у 1936 році для бізнесмена Джейкоба Джея Пейлі. Тоді вона обійшлася йому у 100 тисяч доларів. Маєток побудований у величному англійському стилі. Дім розміщений на площі більше ніж 2,5 гектара та займає площу майже 1400 квадратних метрів.
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У розпорядженні власника – 13 спалень та 17 ванних кімнат. Шикарні кімнати включають вітальню, їдальню, більярдну та вишуканий кабінет.
На верхній поверх потрапити за допомогою мармурових сходів або ліфта. Тут є дві головні спальні, кожна з яких має гардеробну, ванну кімнату та вид на сад.
Вид з висоти пташиного польоту / Фото Realtor
Територія маєтку – це пишні сади з басейнами, фонтанами та екзотичними деревами.