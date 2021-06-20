Природа на висоті: пентхаус у хмарочосі, який вражає вишуканістю

У хмарочосі BIG, що у Ванкувері, студія Leckie створила неймовірне житло. Дизайнерам вдалося уникнути зайвого лоску та створити максимально вишукану природну обстановку.

Дворівневі апартаменти розташовані на північно-західній стороні хмарочоса, звідки відкривається вид на Англійську затоку та Північні берегові гори.

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Власниця квартири хотіла отримати приємну природну атмосферу помешкання та місце, яке б гармонійно увібрало в себе артефакти та твори мистецтва з її подорожей.

Мистецтво – важливий елемент дизайну / Фото Dezeen

Пентхаус поділяється на загальну та приватну зони. На нижньому рівні розташовані вітальня, їдальня, кухня та кабінет. Сходи на півповороту ведуть на верхній рівень, який вміщує дві спальні.

Темні кольори додають простору вишуканості / Фото Dezeen

Також на даху є палуба площею 167 квадратних метрів, до якої можна піднятися через приватний ліфт.

Атріум з рослинами – вдале рішення / Фото Dezeen

Фокусним пунктом апартаментов є високий засклений атріум, наповнений пишною рослинністю. Цей шматочок природи на вражаючій висоті додає житлу особливості та вишуканості.

Поєднання прямих ліній з оригінальними елементами / Фото Dezeen

Дерево та мармур стали головними матеріалами. Їх вдале поєднання дозволило створити неймовірний простір.