Художник-тривимірник і дизайнер Амін Моаззен створив візуалізацію, яка відображає його бачення неймовірної резиденції на березі річки. Цей проєкт створений як відповідь на урбанізацію міського життя у будівлях із холодного бетону.

За темою Білосніжна естетика: як має виглядати сучасний фермерський дім

Кабінет Надії – це кілька з’єднаних споруд з гострими краями, які виділяються на тлі дерев та озера.



Казковий дім / Фото Beautiful Life

Жителі великого міста занадто багато часу проводять у похмурих стінах власних домівок. Зміна обстановки може зробити тіло та розум більш здоровим та піднесеним. Життя в Каюті Надії – це чудова можливість зберегти відпустку вдома.



Сучасний інтер’єр у кожній секції резиденції / Фото Beautiful Life

Неймовірна будівля обладнана сучасним світлодіодним освітленням. Сюрреалістичне сяйво освітлює воду та допомагає під час нічного плавання.



Продумане освітлення / Фото Beautiful Life

А-обрамлення славиться ще із середини століття завдяки своїй простій геометричній формі. Тихий відступ на набережній має три A-рами, з’єднані дерев’яними ярусами. Їх трикутна форма підкреслена світлодіодними ліхтарями й відбивається від поверхні води.



Чудовий проєкт / Фото Beautiful Life

Повністю скляні стіни забезпечують інтер’єр природним світлом. Нижній рівень, який закріплений на плавучій платформі, розширюється до платформи для плавання та док-станції. Консольний другий поверх дає прихисток для просторої зони вітальні на відкритому повітрі.