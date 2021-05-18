Художник-трехмерник и дизайнер Амин Моаззен создал визуализацию, которая отражает его видение невероятной резиденции на берегу реки. Этот проект создан как ответ на урбанизацию городской жизни в зданиях из холодного бетона.

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Кабинет Надежды – это несколько соединенных сооружений с острыми краями, которые выделяются на фоне деревьев и озера.

Сказочный дом / Фото Beautiful Life

Жители большого города слишком много времени проводят в мрачных стенах собственных домов. Изменение обстановки может сделать тело и ум более здоровым и возвышенным. Жизнь в каюте Надежды – это прекрасная возможность сохранить отпуск дома.



Современный интерьер в каждой секции резиденции / Фото Beautiful Life

Невероятное здание оборудовано современным светодиодным освещением. Сюрреалистическое сияние освещает воду и помогает во время ночного плавания.

Продуманное освещение / Фото Beautiful Life

А-обрамление славится еще с середины века благодаря своей простой геометрической форме. Тихий отступление на набережной имеет три A-рамы, соединенные деревянными ярусами. Их треугольная форма подчеркнута светодиодными фонарями и отражается от поверхности воды.



Замечательный проект / Фото Beautiful Life

Полностью стеклянные стены обеспечивают интерьер естественным светом. Нижний уровень, который закреплен на плавучей платформе, расширяется к платформе для плавания и док-станции. Консольный второй этаж дает приют для просторной зоны гостиной на открытом воздухе.