Приємні посиденьки: як виглядають стильні літні простори для обіду та спілкування

Весна та літо – це період спілкування та проведення часу під променями сонця та свіжим подихом вітру. Саме час готуватися до відкриття сезону барбекю, сонячних днів та теплих вечорів. Як можна оформити літню терасу та веранду – читайте у матеріалі.

Спокійна трапеза на відкритому повітрі – це чудова можливість щирого спілкування із рідними та друзями. Особливо це актуально, коли зустріч у громадських місцях обмежена через пандемію. Нижче можна переглянути кілька вражаючих та неймовірних проєктів з оформлення терас по цілому світу.

Читайте також Книжкова полиця на весь будинок: чудовий дизайн дому для книголюбів

Затишні сади та внутрішні дворики можуть стати найкращим місцем для спільного проведення часу з друзями та родиною цієї весни та літа.

Будинок Гвадалахари, Мексика

Обідня зона із шикарним столом / Фото Dezeen

Будинок у Гвадалахарі максимально використовує доброзичливий клімат за допомогою Г-подібної відкритої галереї. Простір має дві зони та вимощений шліфованим каменем.

Будинок квітів, США

Насолода келихом вина на сонці / Фото Dezeen

Обідня зона розташована на каліфорнійському виноробному заводі. Вбудовані дерев'яні лавки поєднуються з міцними столами та грубо обтесаними дерев'яними табуретами. Столи прикрашені простими букетами з саду.

Дворик квартири у Яффо, Ізраїль



Стародавні кам'яні стіни пом'якшені рослинністю / Фото Dezeen

Апартаменти у старовинному порту Яффо мають неземний вид на море та милий внутрішній двір. Простір для відпочинку наповнений глянцевим обіднім столом та практичними пластиковими стільцями.

Садовий павільйон, Великобританія

Крита обідня зона / Фото Dezeen

Білий садовий павільйон використовується як літня їдальня, коли дозволяє примхлива англійська погода. Простір піднятий над землею та має широкий настил з дерева, що додає ансамблю нотки приморської набережної.

Заміський будинок, Італія



Еклектичний дизайн / Фото Dezeen

Заміський дім має ідилічну обідню зону на відкритому повітрі. Простір розташований посеред саду, а дерев’яна стіна забезпечує захист від бризу. Лавовий гравій нагадує про сільський стиль та не потребує технічного обслуговування.

Будинок В, Австрія



Лоджія мрії / Фото Dezeen

Їдальня в австрійській віллі розташована як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Складні скляні двері відкриваються, щоб перетворити кімнату на прекрасну лоджію.