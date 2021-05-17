Простір для читання та медитації: горище котеджу спроєктували для споглядання за природою

На верхньому поверсі канадського котеджу створили простір для комфортного проведення дозвілля. Як можна використати простір на горищі із користю та красою – детальніше у матеріалі.

Канадська архітектурна студія YH2 провела редизайн лісового котеджу, який колись належав лісорубу. Невеличка будівля має неповторний фасад. "Родзинкою" дому є вдало продуманий внутрішній простір.

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Одним з ключових елементів дизайну котеджу є простір на верхньому поверсі п'ятикутної форми. Зона відпочинку заглиблена в дерев'яну гонтову будівлю.

Милий котедж лісоруба / Фото Сontemporist

Простір обладнаний спеціальними сидіннями, які розташовані по обидва боки в ніші, обробленій яскраво-білим кольором.



Дивовижне місце / Фото Сontemporist

Усередині котеджу є дерев'яна доріжка, яка веде до вікна у формі п'ятикутника. Двері відчиняються, щоб забезпечити доступ до місця для сидіння, які розташовані у такий спосіб, щоб скористатися різними мальовничими видами.



Неймовірний простір / Фото Сontemporist

Чорну черепицю з кедрового дерева доповнюють чорні віконні та дверні рами.

Чудовий дизайн / Фото Сontemporist

Всередині дизайн мінімальний, з бетонною підлогою та деревними акцентами.