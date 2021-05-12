Архітектурна фірма Birdseye Design завершила будівництво сучасного будинку в штаті Нью-Йорк. Територія будинку належала одній родині впродовж багатьох поколінь.

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Похмурий та мінімалістичний фасад доповнений чорним металевим дахом. Для створення гармонії та контрасту зовнішній вигляд будинку прикрасили дерев'яними планками. Це додало дизайну структурності.

Чудовий дім / Фото Сontemporist

Для створення комфортного та затишного проєкту архітектори спільно працювали зі студією дизайну Brooke Michelsen Design.



Строгий фасад / Фото Сontemporist

Інтер'єр будинку – це суміш мінімалізму та теплого дерев'яного комфорту. Їдальня також має вбудовану зону бару, а також двосторонній камін. У вітальні також розташували камін із казковим виглядом на озеро.



Неповторний дизайн / Фото Сontemporist

До вітальні примикає кухня з великим островом та темно-сірими шафами, тоді як великі розсувні скляні двері відкривають інтер'єр до внутрішнього дворика.