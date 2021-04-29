Простота форми: затишний мінімалізм у Польщі

Власний будинок – це місце, яке має покривати усі потреби господарів. Як у Польщі створили дім, який підійде кожному – у матеріалі.
Студія MFRMGR Architekci спроєктувала будинок у Варшаві, який дарує господарям безліч можливостей.
Цікаво Португальський мінімалізм: невеликий будинок, що дивує елегантністю
Дім площею у 285 квадратних метрів став втіленням мрій про життя у приватному секторі великого міста.
Великі простори – "родзинка" цього проєкту / Фото Archdaily
Віддаленість ділянки дозволила власникам не турбуватися про приватність та не зводити навколо паркан.
Проста форма, що дає безліч можливостей / Фото Archdaily
На першому поверсі є вітальня, робочий кабінет, туалет та кухня. Гаражна зона підключена до котельні. Також на першому поверсі розташовані житлові кімнати. На другому поверсі також є велика тераса із зоною барбекю.
Чудова горішня тераса / Фото Archdaily
Цей дім – чудовий приклад акценту на функціональності та простоті, що робить його ідеальним варіантом для кожного.