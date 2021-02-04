Ратуша, яка виробляє енергію – новий адміністративний центр у Німеччині

Нова ратуша у Фрайбургу – це перша у світі державна будівля, яка виробляє більше енергії, ніж споживає.

Джерело: Archdaily

Ратуша з адміністративним центром та яслами – це перша у світі громадська будівля, побудована за стандартом чистого надлишку енергії: вона виробляє більше енергії, ніж споживає.

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Форма будівлі заворожує / Фото Archdaily

Нова споруда вміщує під одним дахом 840 працівників міської адміністрації.

У проєкті втілено принципи відкритості та прозорості / Фото Archdaily

Проєкт має площу 26 тисяч квадратних метрів. Він створений архітекторами студії Ingenhoven architects. Новий адміністративний центр, який є частиною прибудови ратуші міста Фрайбург, покликаний забезпечити стимул для модернізації району Штюлінгер, а також забезпечити зелений зв’язок між парком Ешгольца та університетською лікарнею.

Гра світла та тіні / Фото Archdaily

Серцем нової шестиповерхової будівлі, яка замінює павільйон ратуші 1960-х років, є центр обслуговування громадян з конференц-залами та рестораном для персоналу на першому поверсі.

Нова ратуша у Фрайбургу – чудова відповідь екологічним викликам та приклад сучасної адміністративної будівлі.