Робота на задньому подвір'ї: підбірка затишних домашніх офісів – фото
Працювати вдома – сучасна реальність та мрія багатьох. Це економія часу, зручність та комфорт. Проте робоче місце має бути досконале та відокремлене від домашніх турбот.
Джерело: Dwell
Збірні кабінки та затишні дерев'яних конструкції – ці офіси здатні вразити та викликати почуття заздрості.
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Консольний контейнер
Офіс розташований біля приватної резиденції у місті Нью-Вестмінстер, Канада. Попрацювавши вдома понад 10 років, канадський архітектор перетворив промисловий контейнер на офіс площею 32 квадратних метри.
Комфортне робоче місце / Фото Dwell
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Дерев'яна кабінка
Спокійна студія на задньому дворі дому у Торонто, Канада. Оздоблена кедровими панелями та з унікальною системою зберігання речей. Сонячне світло проникає крізь кутове мансардне вікно, зігріваючи інтер’єр.
Площа проєкту складає 9 квадратних метрів / Фото Dwell
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Майстерня письменника
Робоча студія сценариста Метью Майкла Карнахана розташована у штаті Вірджинія та має 37 квадратні метри. Особливістю цього робочого простору є розкладні двері, які з'єднують інтер'єр із лісом.
Книжкові полиці – родзинка дизайну / Фото Dwell
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Шестикутна студія
Офіс побудований в Британській Колумбії (Канада) та покритий червоними кедровими квадратами з металевим дахом. Проєкт розміром 23 квадратних метри створений фірмою Hanson Land&Sea.
Серед кедрових дерев та кленів / Фото Dwell
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Офіс в затишному садку
Проєкт студії Parsonson Architects розроблений для молодої сім'ї з Нової Зеландії. Розташований на задньому дворі вікторіанського котеджу поміж фруктових дерев. Має площу 17 квадратних метрів.
Простір для роботи та навчання / Фото Dwell
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Офіс на дереві
В острівному місті Бейнбридж у штаті Вашингтон створили кабіну для читання та роботи. Розташована за кілька кроків від головного будинку – це затишний простір для батька та дочки.
У тіні дерев та тиші природи працювати неймовірно / Фото Dwell
Невеликі затишні домашні офіси – фантастичне рішення для тих, хто працює з дому та хоче розділити місце для роботи та відпочинку.
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