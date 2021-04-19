Релакс над небом: фантастична зона відпочинку у Сан-Франциско

Архітекторка Мері Баренсфельд створила чудовий оглядовий майданчик. Він дарує просто неймовірну панораму на одне з найвідоміших міст світу.

Проєкт має форму архітектурного ландшафту, що перетікає з деталі на деталь. Кедрові колоди, сталевий басейн та бетонні "носи" конструкції гармонійно поєдналися в одну систему.

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Оглядовий майданчик було створено на замовлення бейсбольної зірки. Звідси відкривається чудовий вид на затоку Сан-Франциско та міст Золоті ворота.

Неймовірна панорама / Фото Designboom

Консольні трикутники відділяють гриль у верхній зоні майданчика.

Як виглядає мрія / Фото Designboom

Цей майданчик став гордістю свого творця та власника. Він подарує своїм гостям багато чудових миттєвостей життя.