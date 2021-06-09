Революційне перетворення: в Римі будівлю Палаццо Маріньолі перетворили на магазин Applе

Компанія Apple нещодавно відкрила найбільший магазин в Європі. Він має неймовірне розташування та вишуканий дизайн. Для цього знакового магазину розробили унікальний логотип, а у самій будівлі провели масштабну реконструкцію.

Нещодавно на історичній вулиці Віа дель Корсо в Римі відкрився Apple Store. Його особливістю є неймовірний дизайн оповитий історією та вишуканістю. У цій старовинній споруді ще у 16 столітті була церква та монастир.

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Нинішня будівля Палаццо Маріньолі була побудована між 1873 і 1878 роками й служила домом для маркіза Філіппо Маріньолі. Свого часу тут також розмістилося Caffè Aragno – відоме місце збору художників.

Неймовірну реновацію провела архітектурна студія Foster + Partners. Компанії вдалося підкреслити історичні особливості будівлі та відкрити центральний дворик для відвідувачів.



Зручний та продуманий інтер'єр / Фото Dezeen

Великі стельові картини початку 1900-х років, виконані Фабіо Циполлою та Етторе Балеріні, були відновлені та вбудовані над мармуровими інтер'єрами між стельовими панелями.

Сучасний вигляд історичного будинку / Фото Dezeen

Ідея полягала в тому, щоб відзначити різні аспекти та сфери історії цієї будівлі, — зазначив партнер Foster + Partners Луїс Матанія.



Відновили розписану вручну стелю / Фото Dezeen

Г-подібний будинок організований навколо великого внутрішнього дворика, який студія відкрила для привітання відвідувачів при вході в будівлю. Камфорні дерева, оливкові дерева та виноградні лози були розміщені по всій терасі для створення особливої атмосфери.

Внутрішні приміщення мають просторий та вишуканий дизайн. Білий мармур був використаний у всьому інтер’єрі Apple Via del Corso. Між трьома торговими залами замість перегородок використали великі вікна, що дають можливість побачити сусідні кімнати.