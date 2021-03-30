Резиденція та стійкий кампус: багатофункціональний комплекс для молоді

У середмісті Амстердаму розробили універсальний стійкий кампус. Тут можна розмістити 800 студентів. Це прекрасне місце, яке зробить позитивний вплив на міське середовище.

Одним із головних досягнень нового комплексу є надання місцевості Равель нової ідентичності, об'єднуючи міський та культурний клімат в Амстердамі. У проєкті стимулюється та заохочується використання велосипедів та громадського транспорту.

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Об'єднуючи міські простори та змінюючи сталі архітектурні ідентичності, архітектори поєднують функції кампусу та забезпечують життєздатне та приємне середовище життя та праці в зеленому міському середовищі.

Площа проєкту складає 24,5 тисячі квадратних метрів / Фото Аrchdaily

Ravel Residence – це довговічна будівля, сформована завдяки детальній увазі до гнучкості, що підлягає вторинному переробленню. Довгострокове забезпечення якості досягається завдяки ретельному управлінню енергетичними, екологічними та соціальними послугами.

Спортивний майданчик на даху / Фото Аrchdaily

Студентське житло – це в першу чергу житло для молодих людей, які перебувають на початку своєї кар'єри. Резиденція Ravel стала великим студентським містечком у міському районі, що має міжнародну привабливість.

Простір для відпочинку / Фото Аrchdaily

Студентський кампус забезпечує все, що потрібно студенту для приємного та комфортного проживання. Є кабінети для індивідуального або колективного користування, фудкорти та спільні вітальні або затишна приватна їдальня.

Внутрішній простір / Фото Аrchdaily

Для комфорту молодих мешканців на території комплексу розмістили пральню, велике приміщення для зберігання велосипедів та внутрішній дворик, а також унікальний спортивний майданчик, встановлений на даху будівлі.

Вид з висоти пташиного польоту / Фото Аrchdaily

Багатофункціональний комплекс – це суміш державних та приватних функцій, доповнена двома окремими відкритими просторами, кожен з яких має свій характер. Новітній простір в Амстердамі забезпечує приємне середовище проживання.