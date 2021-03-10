Ринок нерухомості та інвестиції: який ремонт може здешевити дім чи квартиру – фото та приклади

Джерело:HGTV
Все частіше ринок нерухомості розглядається не лише в пошуку власного помешкання, а і як спосіб вдалих інвестицій. Які знання дозволять зекономити кошти на ремонті нерухомості – читайте у матеріалі.
Ремонт – дуже витратна частина, але навряд чи вийде обійтися без нього. Втім, хороший результат не завжди потребує космічних затрат. Чого треба уникати в ремонті та заодно заощаджувати гроші – розглянемо далі.
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Індивідуальність кожної кімнати варто підкреслювати, проте до всього потрібно ставитися з обережністю. Занадто яскраві стіни, декор із гіпсокартону та штучна ліпнина можуть "засмітити" ваш житловий простір.
Яскравий дизайн – не завжди гарна ідея / Фото HGTV
Шпалери можуть бути веселим та креативним способом оживити кімнату, проте занадто яскравий та барвистий дизайн може обтяжувати дім.
Насичений дизайн шпалер / Фото HGTV
Сміливі дизайнерські рішення принесуть новаторство у ваш простір, проте креативність можуть оцінити не всі.
Переповнена орнаментом плитка може засмічувати простір / Фото HGTV
Вигадливі полиці, стилізована кухня та перенасичена спальня, надмірно оформлені кімнати можуть створити не те бачення вашої нерухомості.
У всьому потрібно мати міру / Фото HGTV
Замість того, щоб витрачати великі кошти на вишукані та пишні світильники, обирайте прості, енергоефективні рішення, до прикладу, світлодіодні ліхтарі, які ще й зекономлять кошти на електроенергію.
Продумане та грамотне освітлення / Фото HGTV
Шпалери ручної роботи, ультрасучасний вмонтований холодильник, ванна, витесана з граніту – ці деталі можуть виглядати для вас просто незрівнянно, проте для ймовірних покупців це можуть бути недоречні деталі, на які ви зможете потратити значні кошти.
Коштовний ремонт можуть не оцінити / Фото HGTV
Перепланування внутрішнього простору може суперечити проєктній документації, проте навіть якщо зробити все згідно з нормами, це не обов'язково додасть цінності вашому дому.
Нові простори можуть не оцінити / Фото HGTV
Стриманість та вишуканість – запорука успішного та вдалого ремонту. Це дозволить зекономити великі кошти та проявити гнучкість у разі подальшої зміни простору.